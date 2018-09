Vanno a scuola ma per loro non c'è aula: sorpresa per i piccoli della Materna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Classe da incubo, i genitori portano via i bambini dalla scuola. La campanella delle lezioni è appena suonata ma per i piccoli alunni della scuola materna Santa Rita al quartiere Paradiso di Brindisi il nuovo anno scolastico è già cominciato male. Ieri mattina, primo giorno di scuola materna, dodici alunni del plesso Santa Rita sono stati accolti in una classe sporca e inadeguata alle esigenze dei piccoli.«C’era polvere dappertutto- dice uno dei genitori- la pittura sulle pareti era scrostata e un grosso ragno camminava tranquillamente sul muro». I genitori alla vista dell’aula hanno subito chiesto spiegazione ai responsabili del plesso che con molta tranquillità hanno spiegato che l’aula era stata ricavata da un vecchio deposito. Le masserizie che sino a qualche giorno prima erano custodite in quella stanza erano state depositate per terra davanti ai cassonetti, ancora visibili perché la raccolta dei rifiuti non era ancora passata. Gli stessi operatori scolastici si sono giustificati dicendo di non essere stati avvisati per tempo dell’arrivo dei nuovi alunni e che quindi il trasloco era stato fatto in tutta fretta con tutte le conseguenze del caso. In pratica i dodici bimbi che avrebbero dovuto cominciare ieri l’anno scolastico provengono dal plesso Ferrante Aporti dove oramai non vi sono più classi di alunni e dove il Comune qualche tempo fa ha emesso una ordinanza di chiusura trasferendo l’ultima classe rimasta presso la Santa Rita. I dodici bambini, quindi, avrebbero dovuto trovare una classe nuova e nuovi compagni. In realtà hanno trovato una stanza sino a qualche giorno prima usata utilizzata come deposito e adattata ad aula scolastica. Non solo, l’ambiente mancherebbe, sempre a detta dei genitori che poi hanno protestato con il Comune di Brindisi, anche dell’estintore e della cassetta per il primo soccorso. Gli stessi servizi igienici, piuttosto che essere di uso esclusivo di