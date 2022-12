Lezione in diretta Instagram dalla classe: studente delle medie individuato e sospeso

Ha registrato una diretta Instagram nel corso della lezione in classe. Per questo un ragazzo della scuola media “Laterza” di Bari è stato allontanato dalla comunità scolastica per cinque giorni per aver ignorato le norme vigenti all’interno della scuola, effettuando proprio dalla sua classe e nel corso delle lezioni un video. È stato identificato proprio durante la diretta Instagram e successivamente denunciato al corpo docente. Un consiglio di classe straordinario ha poi provveduto a sanzionarlo con una sospensione.

Divieto dell'uso di cellulare tra i banchi



Quello che è successo all’interno della scuola Laterza non è sicuramente il primo caso a Bari, né tantomeno in Italia. Ma gli studenti sono assolutamente consapevoli che all’interno dell’istituto scolastico i dispositivi mobili non possono essere utilizzati.



L’uso dei cellulari durante le lezioni è vietato per il fatto che indubbiamente rappresenta una distrazione non soltanto del singolo studente che ne fa uso ma per l’intera classe. Tra l’altro eventuali fotografie fatte o video realizzati con i telefonini ai compagni e al personale docente e non, senza il consenso scritto, si configurano tra l’altro come violazione della privacy e lo studente può incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.



Molti dirigenti scolastici in Italia hanno previsto l’obbligo per gli studenti di consegnare smartphone, cellulari e simili all’ingresso a scuola per riprenderli poi all’uscita.

