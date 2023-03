Al PalaPentassuglia in bicicletta per promuovere una mobilità più sostenibile. È questa l’iniziativa promossa dalla Fiab Brindisi in collaborazione con la Happy Casa Brindisi: in occasione dell’incontro di basket di Serie A tra la formazione biancazzurra e l’Olimpia Milano (con palla a due domenica alle ore 16:30), infatti, l’Associazione di Protezione Ambientale per la mobilità ciclistica ha deciso di lanciare un segnale di rispetto e di tutela nei confronti dell’ambiente invitando gli appassionati brindisini a raggiungere il palazzetto situato in Contrada Masseriola tramite la propria bicicletta.

L'appuntamento domenica pomeriggio

La partenza è prevista dalla stazione, in piazza Francesco Crispi, alle ore 15:30, per mettersi in moto tutti insieme e in assoluta tranquillità verso il palasport. Non mancheranno, inoltre, alcune agevolazioni per coloro che decideranno di prenderne parte e che, di conseguenza, avranno diritto a una speciale scontistica da utilizzare nei giorni seguenti presso lo store di Corso Garibaldi 29. Non è la prima volta in stagione che la Fiab collabora con la Happy Casa Brindisi: già il 4 dicembre scorso, in vista del match tra il roster allenato da Frank Vitucci e la Reyer Venezia in programma a mezzogiorno e terminato 75-63 per i padroni di casa, molti tifosi avevano deciso di aderire a questo evento nonostante le precarie condizioni metereologiche che ne hanno frenato una maggiore partecipazione.

L'impegno della Fiab per una mobilità più sostenibile

Domenica 12 marzo, allora, ci sarà la giusta occasione per riprovarci, sottolineando ancora lo spirito e il motto della Fiab che da anni si impegna a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto pubblico e dell’escursionismo per valorizzare gli aspetti culturali e storici del territorio, migliorando la qualità dell’aria e il traffico urbano. «Noi domenica andremo a sostenere i nostri colori e, allo stesso tempo, lanceremo un altro bel messaggio», esordisce Mauro Destino, dirigente della Fiab Brindisi. «Siamo vicini alla nostra squadra, abbiamo già promosso questa iniziativa un’altra volta in questa stagione e, così facendo, diamo modo alle persone di vedere eventi del genere non solo come un flusso di automobili che si riversa ogni volta per strada, ma anche come un’ottima possibilità di andare più semplicemente in bicicletta e tifare i nostri colori. La nostra speranza è che questa possa diventare una sana abitudine e che un contributo del genere venga rinnovato ogni volta. Nel nostro consiglio direttivo, inoltre, abbiamo Monica Fontanile che è la moglie di Frank Vitucci ed è appassionata sia della bicicletta per come la proponiamo noi sia di basket», conclude Mauro Destino.

Non solo cicloturismo

La Fiab, attiva sul territorio dal 2019, propone la diffusione della mobilità alternativa e in particolar modo l’uso della bicicletta: il gruppo di persone che vanno in bici sia per il cicloturismo sia per cambiare le abitudini del modo di muoversi in città è già molto numeroso e genera la riduzione del traffico veicolare e l’aumento di quello su due ruote. Appuntamento per domenica in stazione, dunque: l’auspicio, scaramanticamente parlando, è che l’iniziativa possa portare ancora più adesioni della precedente e, poi, lo stesso risultato maturato contro la Reyer Venezia sul parquet del PalaPentassuglia per una New Basket Brindisi alla ricerca del sesto successo consecutivo nel massimo campionato.