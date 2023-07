Incidente stradale, un uomo ​in bicicletta travolto da un'auto: trasportato in gravi condizioni in ospedale

Versa in gravi condizioni il foggiano di 49 anni investito questa mattina lungo il cavalcavia di via Manfredonia alla periferia di Foggia. L'uomo, a quanto si è appreso, era in sella ad una bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un'auto che viaggiava nello stesso senso di marcia.

L'uomo trasportato al Policlinico

Alla guida dell'auto una donna che si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto pattuglie della Polizia locale e sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato presso il Policlinico Riuniti di Foggia