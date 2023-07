Malore alla guida, si schianta contro la siepe e muore

Aveva compiuto 72 anni ieri l'uomo di Lecce che questa mattina attorno alle 7.30, ha accusato un malore mentre era alla guida ed è morto. Vano ogni tentativo di rianimazione.

Lo schianto contro la siepe

Ieri i festeggiamenti con parenti ed amici ed oggi aveva ripreso la sua routine quotidiana. Era uscito a bordo della sua 600 bianca l'uomo, un leccese di 72 anni, che improvvisamente, mentre era alla guida, ha iniziato a sentirsi male. All'altezza del semaforo tra viale Ugo Foscolo e via di Pettorano ha perso completamente il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro la siete del distributore di benzina. Immediati i soccorsi: i passanti hanno chiamato il 118 ed è arrivata l'ambulanza, ma nonostante diversi tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale e quelli delle Volanti che hanno gestito la viabilità, chiudendo al traffico via di Pettorano fino alle 9.