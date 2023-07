Minacca la ex di uccidere il suo compagno se non ritirerà la denuncia per maltrattamenti: in carcere

Avrebbe minacciato la ex compagna di uccidere il suo attuale fidanzato per convincerla a ritirare le denunce per maltrattamenti presentate dalla donna. La vittima, stanca di vivere in continuo stato di ansia e paura, si è rivolta ai carabinieri che hanno arrestato l'ex compagno.

Arrestato 43enne

In manette a Barletta, è finito un uomo di 43 anni con precedenti penali.

Le accuse a suo carico sono atti persecutori, tentata violenza privata e violazione del divieto di avvicinamento. Secondo quanto accertato dai militari, coordinati dalla Procura di Trani, il 43enne tra aprile e giugno scorsi avrebbe violato le restrizioni a cui era sottoposto (era destinatario di braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento) e disposte dopo le denunce della ex per minacce e insulti. Così, trasgredendo le prescrizioni che gli vietavano di avvicinarsi alla ex compagna, più volte l'avrebbe minacciata offrendo persino del denaro a lei e al suo attuale compagno per spingerla a ritirare le vecchie denunce di maltrattamenti a suo carico. Per essere più convincente avrebbe minacciato la donna dicendole che avrebbe ucciso il suo attuale compagno. L'uomo è ora in carcere.