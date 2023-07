«Sono caduto in bicicletta durante la mia attività lavorativa a causa di una buca, solo dopo essere finito in ospedale qualche giorno dopo ho visto che la buca è stata sistemata. È necessario che qualcuno cada per sistemare le strade?».

Manto stradale dissestato

Da una parte il desiderio di vedere Lecce sempre più a misura d’uomo, da vivere sulle due ruote, che siano essere biciclette, di qualsiasi tipo o monopattini; dall’altra la triste realtà: laddove non vi sono delle piste ciclabili, gli amanti delle due ruote, oltre che combattere con traffico devono fare anche particolare attenzione al manto stradale dissestato sopratutto lungo la circonvallazione, che nel corso degli anni ha subito diversi rattoppi che hanno creato dei pericolosissimi dislivelli: «Oggi i tombini rappresentano un vero e proprio problema, molti di questi sono sottoposti rispetto alla strada -racconta Pietro Berardi-. Se per le auto possono rappresentare solo un piccolo fastidio durante la marcia, per chi viaggia su due ruote sono un problema. Per gli scooteristi il pericolo forse più grande, perché con alcuni mezzi particolarmente pesanti, se si finisce dentro la buca con la ruota il rischio di finire per terra è dietro l’angolo, ma è un rischio anche per chi viaggia in bicicletta che è spesso costretto ad un vero e proprio slalom tra le buche».

Non solo ciclisti, ma anche cittadini che abitualmente utilizzano il monopattino che praticamente sono stati costretti a studiare dei percorsi alternativi per non percorrere la circonvallazione: «Mi muovo spesso in monopattino, perché lavorando in centro è il sistema più agile ed economico per muoversi dentro Lecce, ma mi guardo bene dal percorrere la circonvallazione con il monopattino - racconta Francesco Rizzo -. Vengo da Merine ogni giorno in città e lascio la macchina nelle zone a sosta gratuita e poi per l’ultimo chilometro utilizzo il mezzo elettrico, che però essendo dotato di una ruota piccola, rischia, concretamente di bloccarsi all’interno di una buca e finire per terra, per questo preferisco utilizzare le strade interne, a discapito del tempo di percorrenza, ma in favore di una maggiore sicurezza».

Non solo ciclisti, ma anche i rider

Questo è il tema principale che interessa in particolar modo i rider che sulle strade oltre che lavorarci quasi ci vivono: «Il nostro è un lavoro particolare, i nostri mezzi non sono aziendali, per lavorare dobbiamo avere, la nostra bici o il nostro scooter, più si cammina a Lecce e più aumentano i costi di manutenzione - denuncia Enea Ricchiuto -. Sospensioni e gomme non si contano, così come anche i freni che sono sempre sollecitati per evitare di terminare all’interno di alcune buche presenti in città e in particolare sulla circonvallazione dove i tanti lavori che si sono susseguiti nel tempo, e il costante transito di mezzi pesanti hanno creato non poche sconnessioni, che rappresentano un particolare, per chi sulle due ruote ci lavora». Da Palazzo Carafa però arriva una buona notizia che potrebbe cambiare il volto e il futuro di una delle arterie più trafficate della città: «Per quanto riguarda la circonvallazione abbiamo già fatto la gara. In attesa dell’avvio dei lavori, però grazie alle segnalazioni che ci arrivano vengono sistemate con l’attività del servizio manutenzione della Lupiae Servizi. La gara però è stata già aggiudicata e subito dopo l’estate partiranno i lavori che prevedono il rifacimento di tutta l’arteria - spiega l’assessore Marco Nuzzaci -, grazie ad un progetto di 6 milioni e mezzo di euro che cambierà il volto di questa importante strada che collega tutti i vari quartieri della città, il tutto a beneficio dei cittadini che potranno tornare a percorrere i viali in totale sicurezza».