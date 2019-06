Cade dal cavallo: 15enne in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade da cavallo e finisce in coma. Un 15enne fasanese è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo un incidente avvenuto in un maneggio di Montalbano di Fasano, nel Brindisino.Il ragazzo, intorno alle 19 di ieri sera, sarebbe stato disarcionato dal cavallo ma sfortunatamente una briglia gli si è incastrata al braccio, quindi il cavallo imbizzarrito, lo avrebbe trascinato per diverse decine di metri. Sul posto, allertata dai gestori del maneggio, è giunta un'ambulanza del 118 che, constatate le gravi lesioni alla colonna vertebrale e al rachide cervicale riportate dall'adolescente, lo hanno trasportato al Perrino dove è attualmente ricoverato in codice rosso.