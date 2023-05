Ballottaggio Marchionna-Fusco: l'affluenza si conferma in calo e passa dal 15,3 all'11,5 per cento

Si conferma in calo, come del resto era già accaduto al primo turno, l'alle urne aper ilnell'ambito delle elezioni amministrative 2023. A sfidarsi in questa occasione sono il candidato sindaco del centrodestrae quello di Pd e 5 Stelle. Entrambi si sono recati ai seggi questa mattina ma la loro presenza non è stata sufficiente per fare da traino. A mezzogiorno infatti, primo dei tre orari di rilevazione insieme alle 19 ed alla chiusura delle 23, l'affluenza era dell', contro il. Anche se c'è da considerare che nella precedente occasione si votava in una sola giornata mentre stavolta sarà possibile votare anche domani dalle 7 alle 15.