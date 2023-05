Elezioni, in provincia di Lecce l'affluenza più alta di Puglia: le votazioni in 13 Comuni

Nella provincia di Lecce l'affluenza ha retto rispetto a cinque anni fa. È stata la provincia con il dato più alto in Puglia: 70,30%. Nessun Comune con più di 15mila abitanti, quindi nessun "rischio" ballottaggio. In alcuni casi l'affluenza ha superato l'80%, come a Montesano Salentino, addirittura in rialzo rispetto all'ultima volta. Unico neo: Salve (52,24%, come cinque anni fa).

Nella provincia di Lecce è in corso lo spoglio in 13 Comuni: Alezio, Giurdignano, Montesano Salentino, Otranto, Salve, San Donato di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Spongano, Squinzano, Surbo, Veglie, Vernole.

Gli aggiornamenti

Alezio

L'uscente Andrea Barone alla testa della lista “Grande Alezio” resta sindaco, i numeri seppur parziali lo danno in netto vantaggio con 1287 preferenze sullo sfidante Vincenzo Romano (744) con la lista “ViviAMO Alezio”.

Al momento mancano solo 1500 da scrutinare.

Giurdignano

Montesano

A Montesano Salentino Giuseppe Maglie resta sindaco. Nel Comune che ha registrato il maggior numero di cittadini ai seggi di tutta la provincia di Lecce (81,01%) a sfidarsi erano il primo cittadino uscente Giuseppe Maglie - nel 2018 la sua lista civica “Uniti Per

Montesano” gli permise di conquistare la fascia tricolore con il 56,4% delle preferenze - e Massimo Maglie, già avversario dell’attuale primo cittadino con la lista civica “Vivere Montesano”.

Otranto

Salve

San Donato

Sannicola

Santa Cesarea

Spongano

L’uscente Luigi Rizzello, funzionario della Provincia di Lecce, in vantaggio (dati parziali) sullo sfidante Mauro Polimeno, preside del liceo “Stampacchia” di Tricase che ha già ricoperto l’incarico di assessore esterno. Sono 1789 i voti per Rizzello che si è ricandidato con la lista “Progetto Spongano”, in svantaggio - 484 i voti - Polimeno in campo con la civica “Scelgo

Spongano”.

Squinzano

Surbo

Veglie

Sfida quasi chiusa a Veglie dove i festeggiamenti sono già iniziati. Il nuovo sindaco, quando mancano poche schede ancora da scrutinare, è Mariarosaria De Bartolomeo con la lista “È primavera”: sono 3905 le preferenze contro le 2601 dello sfidante Giuseppe Landolfo con la lista “Veglie di Tutti”.

Vernole