Puglia, alle 23 affluenza a picco rispetto a 4 anni fa: 56,56%, giù di dodici punti. I casi di Otranto e Muro

In calo l'affluenza alle urne per le elezioni politiche: il dato regionale della Puglia riflette quello nazionale. Alle 23 l'affluenza definitiva in Puglia è al 56,56% (era stata del 69,14% nel 2018), decisamente inferiore rispetto al dello stesso orario del 2018.

L'affluenza per provincia

Lecce e provincia: 57,83% (70,51% nelle precedenti elezioni) QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più bassa si è registrata ad Alliste: 44,77%: quasi il 20% in meno del 63,89% del 2018. La più alta a Zollino: 69,89%, circa 9 punti in meno delle precedenti elezioni.

Brindisi e provincia: 54,87 (69,16% nelle precedenti elezioni) QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più alta a Cisternino: 64,19% (ma sempre 10 punti percentuali in meno rispetto al 74,51% del 2018). La più bassa a Ceglie: 50,18%, circa 15 punti in meo rispetto al 65,48 del 2018.

Taranto e provincia: 56,55 (68,10% nelle precedenti elezioni) QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più bassa a Grottaglie: 52,48% (-17 punti percentuali rispetto al 69,35% del 2018); la più alta a Monteparano: 62,47, circa 10 punti in meo rispetto al 72,15 del 2018.

Bari e provincia: 58,37 (70,12% nelle precedenti elezioni) QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più alta si è registrata a Poggiorsini: 71,05% (ma era stata del 90, 70 nel 2018); la più bassa a Molfetta: 50,54%, circa dieci punti in meno del 60,66% delle precedenti elezioni.

Bat e provincia: 55,68 (68,92% nelle precedenti elezioni) QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più bassa a Canosa: 48,39% (61,63 nel 2018); la più alta a Bisceglie: 57,85% (68,81 nel 2018).

Foggia e provincia: 52,78 (66,43% nelle precedenti QUI LE AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE

L'affluenza più bassa si è registrata a Cagnano Varano: 40,34% (circa 17 punti percentuali in meo rispetto al 2018, quando era stata pari al 57,77%). La più alta a Candela: 68,70% (74,56% nel 2018).

Affluenza politiche in Puglia: i numeri alle 12

Considerando la rilevazione delle 12, si è recato alle urne in Puglia il 16,80% degli aventi diritto. Cinque anni fa alla stessa ora e con le stesse sezioni prese in esame i voti rappresentavano il 17,98% del totale. Tra le province che superano, invece, il dato del 2018 c'è Taranto: 16,68% contro il 16,64%, con un bacino pressocché invariato. Così le province: Bari 18,09 (nel 2018 19,34%), Bat 16,31% (17,34%), Brindisi 16,39% (17,45%), Foggia 14,16% (17,24%), Lecce 17,51% (18,05%), Taranto 16,68% (16,64%).

Il dettaglio nei paesi: crollo a Otranto e Muro, paesi colpiti da inchieste giudiziarie

Scendendo nel dettaglio dei singoli comuni, colpisce il crollo della percentuale di affluenza in due centri segnati di recente da inchieste giudiziarie: Otranto e Muro Leccese, vicini anche geograficamente. Nel primo, è finito in carcere il sindaco Pierpaolo Cariddi; nel secondo, nell'ambito di un'altra inchiesta, il principale personaggio politico e imprenditoriale, l'ex assessore regionale Totò Ruggeri, finito ai domiciliari. In entrambi i paesi, l'affluenza al ribasso doppia quasi il dato regionale: a Otranto alle 23 è del 56,62% (quattro anni fa fu del 79,42%); a Muro è del 63,07% (rispetto al 76,02%).