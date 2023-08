Terribile scontro nel centro abitato: auto si ribalta all'incrocio

Ennesimo incidente stradale quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto, in via Lepanto a Monopoli, all'intersezione con via Einstein e via Vico. A scontrarsi una Kia Sportage su cui viaggiava una famiglia di Agropoli (Salerno) e una Volkswagen Tiguan con a bordo una coppia di Isernia. Quest'ultima giungeva da via Einstein mentre la Kia percorreva via Lepanto. Uno scontro violentissimo tanto che la Kia Sportage si è ribaltata andando a finire su una Fiat Panda regolarmente parcheggiata. Si sono vissuti momenti di apprensione in quanto nel mezzo ribaltato vi erano due bambini in tenerissima età. Sul posto si sono portate due ambulanze e un'auto medica del 118 che hanno prestato soccorso in loco. Per fortuna non ci sono feriti gravi.

Cosa è successo

I due giovani di Isernia hanno rifiutato di recarsi in ospedale avendo riportato solo qualche contusione mentre l'intera famiglia salernitana è stata comunque portata al Policlinico di Bari per dei controlli più accurati.

Sul luogo dell'incidente si sono portati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli per mettere in sicurezza i mezzi. I rilievi sono stati curati da pattuglie della Polizia locale di Monopoli. Disagi si sono registrati alla viabilità.