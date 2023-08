Arrestato 24enne barese per porto d'armi illegale: folle fuga a bordo di uno scooter in pieno centro

Nella sera del 19 agosto, la Squadra Mobile della Questura di Bari ha arrestato un 24enne barese. Il ragazzo è stato fermato dalla Polizia e arrestato per porto d'armi illegale dopo aver tentato la fuga a bordo di uno scooter. Al momento le indagini sono nella fase preliminare e necessitano di ulteriori accertamenti.

L'inseguimento

I fatti risalgono alla sera del 19 agosto. La Squadra Mobile della Questura di Bari, durante un controllo di routine, ha individuato due motocicli che viaggiavano ad alta velocità nelle strade urbane del quartiere “Madonnella” di Bari. Gli individui in questione erano tre, due dei quali viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata mentre il terzo a bordo di uno scooter. La volante della Polizia di Bari ha inseguito i giovani e durante la fuga, il 24enne a bordo dello scooter ha lanciato un arma da fuoco sulla strada. Nel tentativo di disfarsi della pistola, il ragazzo si è scontrato con un'auto in transito ed è caduto dalla moto. Dopo l'accaduto, l’individuo, in buone condizioni fisiche a seguito dell’incidente, è stato fermato dagli agenti. Le forze dell'ordine hanno recuperato l'arma di cui il il ragazzo si era sbarazzato durante l'inseguimento. L'arma rinvenuta è una pistola a salve, modificata per risultare offensiva.

Le indagini della Polizia

Secondo quanto detto dalle forze dell'ordine e considerate le circostanze dell'accaduto, non è da escludere l'ipotesi che il gruppo di ragazzi fosse in procinto di compiere un azione illegale.

Tuttavia, le indagini sono in fase di sviluppo e saranno condotti ulteriori accertamenti.