Lotto, in Puglia vincite per 96 mila euro

La Puglia esulta grazie al Lotto. Nei concorsi di giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, come riporta Agipronews, nella regione sono state centrate vincite per un totale che supera i 96mila euro. A Bari sono state ben tre le giocate vincenti: la più alta da 36.130 euro, poi due da 14mila euro.

A Castellaneta, in provincia di Taranto, un fortunato giocatore ha vinto 32.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.