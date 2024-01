Lotteria Italia, venduti quasi 7 milioni di biglietti. In palio 5 milioni: domani l'estrazione

Domani sera l'estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia. Avete comprato il vostro? I biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Puglia hanno raggiunto il totale di 274.300, per un aumento del 9,5% rispetto ai 250.400 dello scorso anno. I dati, riferisce agipronews, mostrano una crescita delle vendite in tutte e sei le province pugliesi. Spicca con 86.720 tagliandi venduti Bari, che tuttavia ha registrato l’aumento meno marcato, pari al 7,1%. Seguono Foggia, con 58.480 biglietti (+11,9%) e Lecce, a quota 51.440, provincia con la crescita più significativa (+13,8%). Bilancio nettamente positivo rispetto alla passata edizione anche nel resto della regione: Barletta conta 28.620 tagliandi (+7,5%), Taranto 27.450 (+7,6%) e Brindisi 21.590 (+9%). Intanto, noi abbiamo chiesto alle ricevitorie leccesi come sono andate le vendite.