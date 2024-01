Lotteria Italia, venduti quasi 7 milioni di biglietti. In palio 5 milioni: questa sera l'estrazione

Sono in totale 6.703.526 i biglietti venduti per la Lotteria Italia, la cui estrazione è in programma per questa sera, 6 gennaio, durante la trasmissione di RaiUno "Affari Tuoi".

Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, la regione in cui si è registrato il maggior numero di vendite è il Lazio, con 1.239.500 di biglietti, seguita dalla Lombardia (1.004.020) e dalla Campania (645.680). Sono stati, invece, 149.706 i biglietti venduti online.

I dati della Puglia

I biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Puglia hanno raggiunto il totale di 274.300, per un aumento del 9,5% rispetto ai 250.400 dello scorso anno.

I dati, riferisce agipronews, mostrano una crescita delle vendite in tutte e sei le province pugliesi. Spicca con 86.720 tagliandi venduti Bari, che tuttavia ha registrato l’aumento meno marcato, pari al 7,1%. Seguono Foggia, con 58.480 biglietti (+11,9%) e Lecce, a quota 51.440, provincia con la crescita più significativa (+13,8%). Bilancio nettamente positivo rispetto alla passata edizione anche nel resto della regione: Barletta conta 28.620 tagliandi (+7,5%), Taranto 27.450 (+7,6%) e Brindisi 21.590 (+9%).

L’incremento delle vendite conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Le vendite per regione