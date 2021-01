Su Leggo.it le ultime novità. Affari tuoi, la gaffe choc del concorrente: «Ecco cosa piace a mia moglie di me...». Carlo Conti incredulo: «Che hai detto?». Ieri sera, è andata in onda la seconda puntata di "Affari tuoi, viva gli sposi", il programma del sabato sera di Rai1 dedicato ai fidanzati, condotto da Carlo Conti.

APPROFONDIMENTI TREND TOPIC Gf Vip, Salvo Veneziano pubblica un video hot di Giulia Salemi. Il... 37 ANNI DI DIFFERENZA Sandra Milo spiazza tutti a Domenica In: «Sono fidanzata con un... GRANDE AMORE Alba Parietti scoppia in lacrime durante l'intervista a Domenica...

Nella nuova edizione della storica trasmissione, c'è anche uno spazio inedito, in cui i due futuri sposi devono testare il feeling di coppia. Il conduttore pone loro le stesse domande e confronta le risposte che i fidanzati scrivono l'uno all'insaputa dell'altro. Tra i quesiti, Carlo Conti chiede: «Qual è la parte del corpo che piace a lei di lui?». Il concorrente, spiazzando tutti, scrive: «Il sedere». Gli ospiti vip scoppiano a ridere e il conduttore incredulo chiede: «Che hai detto?». La fidanzata a quel punto sbircia la risposta e replica: «Ma che dici?». In effetti, lei aveva risposto «le spalle».

Tra gli ospiti in studio, Christian De Sica che chiosa con una battuta delle sue. Rivolgendosi al fidanzato, chiede ironico: «Ma come ti è venuto in mente? È più piatto del mio». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA