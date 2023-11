Affari tuoi, va male alla concorrente pugliese: nel pacco solo 500 euro

Anche a non voler essere superstiziosi, non ha portato troppo bene il pacco numero 17 alla vigilessa di Lecce Alessandra Lezzi che ieri finalmente è stata protagonista nella trasmissione "Affari tuoi" con Amadeus, in onda su Rai Uno.

Dea bendata ostile

Alessandra è stata in trasmissione nella puntata andata in onda ieri sera insieme con il marito Alessandro. Ma la dea bendata non è stata benevola e la coppia tornerà a Lecce senza l'agognato bottino: nel suo pacco c'erano solo 500 euro. a un certo punto tutto il Salento ha sperato che ce ne fossero 300mila, la somma più alta rimasta tra gli ultimi 5 pacchi. e ci ha sperato pure la coppia, che ha rifiutato l'offerta da 36mila euro del "dottore". Alla fine, la coppia ha scelto di giocare la carta della Regione fortunata, per provare a vincere 100mila o 50mila euro, ma è andata male anche qui.

Resterà la gioia di aver vissuto qualche settimana in allegria con gli altri concorrenti, esperienza che in questi giorni Alessandra ha sempre documentato sui social.