Affari tuoi, la Puglia porta fortuna: una vigilessa tra i concorrenti

Dismessi divisa e fischietto (ma solo per qualche giorno), la vigilessa approda ad "Affari tuoi", la nota trasmissione del "pacchi" condotta da Amadeus e in onda su Rai Uno.

In attesa di vederla giocare da protagonista, intano, nella puntata di ieri, si è aperta una bella vetrina per la concorrente della Puglia, la vigilessa Alessandra Lezzi, il cui pacco è stato scelto per il cambio da parte delle concorrenti della Liguria, che ieri hanno portato a casa 20mila euro.

La puntata del 30 ottobre

Momenti di alta tensione quando le concorrenti, mamma e figlia, hanno deciso di cambiare il loro pacco numero 20 con il numero 17, quello della Puglia, appunto.

In gioco c'era la caccia a 50mila euro. Subito dopo, le due concorrenti hanno deciso di aprire proprio il pacco numero 20 ormai transitato nelle mani della vigilessa e, con gran sollievo da parte di tutti, si è scoperto che al suo interno c'erano solo pochi euro. Il cambio con la concorrente pugliese ha portato fortuna dunque. Una fortuna che si spera permanga fino al giorno in cui la vigilessa salirà in postazione, di fronte ad Amadeus, per giocarsi la sua chance di vincere il premio più alto, il "pacco" con i 300mila euro.



La trasmissione con Amadeus

"Affari tuoi", torna nella versione quotidiana con la conduzione di Amadeus. Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi. In ogni puntata ci saranno 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro paese e ogni sera uno di loro sarà il "pacchista" protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300.000 euro. Nuovo, invece, il gioco finale "La regione fortunata". Per leggere il regolamento visita la pagina www.rai.it/regolamenti/