Fedez stasera a Che Tempo Che Fa: «Se balbetto, non preoccupatevi. Parlerò di cose mai dette». Come sta? L'operazione, la malattia e la vita privata

«Potrei balbettare, ma non preoccupatevi». Fedez annuncia così la sua ospitata di stasera in tv da Fabio Fazio in Che Tempo Che Fa, ormai assestatosi nella nuova casa di Canale Nove, dove va in onda ogni domenica a partire dalle 19.30.Tra gli altri protagonisti della puntata di oggi troveremo la segretaria del Pd Elly Schlein, Gino Paoli, il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani. Al momento "Tavolo" vedremo poi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, il rapper Frankie hi-nrg mc; la ciclista Vittoria Bussi, che lo scorso 13 ottobre ha realizzato il nuovo record dell'ora femminile; Roberto Giacobbo; Giovanni Cacioppo; Paolo Conticini e Alessandro Rosa.

Ma siete sicuri di sapere davvero tutto su Fedez? Ripercorriamo insieme la vita professionale e privata di Federico, dal successo al matrimonio con Chiara Ferragni, fino agli ultimi problemi di salute che lo hanno messo in crisi.

Biografia

Classe '89, Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano il 15 ottobre, ha 33 anni. Fedez è cresciuto a Buccinasco, vicino Milano, ma la sua famiglia ha origini lucane, precisamente di Lagopesole. Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo e poi ha cambiato lavoro diventando magazziniere. Da lui Fedez dice di aver imparato l’arte del vendere. La madre si chiama Annamaria Berrinzaghi, soprannominata Tatiana: è stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattare le case discografiche.

Federico si iscrive al Liceo Artistico, ma non termina gli studi e si dedica alla sua passione principale, la musica, aprendo anche un canale YouTube di grande successo. Famosi i suoi scontri con personaggi famosi o politici, come Matteo Salvini (attualmente fidanzato con Francesca Verdini), Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Fedez è noto per avere un carattere molto schietto, spesso poco conformista.

Vita privata: la storia con Giulia Valentini e l'incontro con la Ferragni

Della vita privata di Fedez sappiamo che qualche anno fa il rapper ha avuto una relazione con l’influencer Giulia Valentina, terminata dopo diverso tempo. Nel 2016 fa la conoscenza di Chiara Ferragni e poco dopo i due iniziano una chiacchierata storia che fin da subito finisce al centro dell’attenzione mediatica.

Inaspettatamente a maggio 2017, durante un concerto evento all’Arena di Verona trasmesso in diretta radio e video, Federico sorprende il pubblico, facendo una bellissima e romanticissima proposta di matrimonio a Chiara, che tra le lacrime accetta felice.Dopo numerosi gossip, a fine 2017 Fedez e Chiara Ferragni annunciano che a breve diventeranno genitori per la prima volta, confermando così le voci di una gravidanza. A marzo 2018 nasce così Leone Lucia Ferragni, primo figlio dei Ferragnez. La coppia nel mentre poco dopo inizia i preparativi per le nozze, tenutesi il 1 settembre dello stesso anno a Noto, in Sicilia. Il matrimonio è un vero e proprio evento mediatico, che attira l’attenzione del mondo intero. Ad ottobre 2020 Federico e Chiara annunciano l’arrivo di un secondo figlio, una bambina, che nascerà a marzo del 2021.

Nel marzo del 2022, invece, ha annunciato di avere un tumore al pancreas e si è sottoposto a intervento chirurgico. Fortunatamente l’intervento è andato bene. Intorno allo stesso periodo di Sanremo, si è parlato anche di un periodo di crisi per la coppia.

Tra le altre cose nel 2023 si è a lungo parlato anche della fine dell’amicizia con Luis Sal, co-autore del seguitissimo podcast "Muschio selvaggio". Sui social non sono mancate accuse reciproche.

Carriera

La carriera musicale di Fedez inizia ufficialmente nel 2007, con il suo primo EP "Pat-a-Cake", a cui seguono il suo primo mixtape BCPT, e il secondo EP Diss-Agio. Solo a marzo 2011 esce con il suo primo album in studio "Penisola che non c’è", che viene autoprodotto. Nel dicembre dello stesso anno esce anche col secondo disco. , prodotto dalla Tanta Roba, etichetta discografica indipendente di Gué Pequeno e DJ Harsh. Contemporaneamente il rapper apre un canale YouTube, dove pubblica una serie di video intitolata Zedef Chronicles, tramite i quali racconta alcune storie della sua vita quotidiana.

Il 5 marzo 2013 esce il terzo album in studio di Federico, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, che viene anticipato dai singoli Si scrive schiavitù si legge libertà, Dai ca**o Federico e da Cigno nero, in duetto Francesca Michielin. Il disco contiene anche le canzoni Alfonso Signorini (eroe nazionale), e Nuvole di fango. A dicembre il rapper insieme a J-Ax fonda l’etichetta indipendente Newtopia.

Il 30 settembre 2014 esce il quarto album di Federico, Pop-Hoolista, che contiene le canzoni Veleno per topic e Generazione bho. Stavolta il rapper collabora con numerosi artisti italiani, tra cui Elisa, Noemi e nuovamente con Francesca Michielin nel pezzo Magnifico, che ottiene un riscontro pazzesco da parte del pubblico.

A febbraio 2016 Federico annuncia la pubblicazione di un intero album in collaborazione con J-Ax.

Nei mesi a venire così il duo pubblica la canzoni Vorrei ma non posto e Assenzio e solo a gennaio 2017 esce il disco Comunisti col Rolex composto da 19 brani, e che risulta essere l’album italiano più venduto dell’anno. A maggio 2018 esce un nuovo inedito con J-Ax, Italiana, che anticipa la riedizione del disco. Dopo un una lunghissima tournée in giro per tutta l’Italia, il duo annuncio il gran finale con un concerto evento a San Siro che registra il tutto esaurito.

A novembre dello stesso anno Fedez pubblica il singolo Prima di ogni cosa, dedicato a suo figlio Leone, che anticipa il suo nuovo album di inediti, Paranoia Airlines, pubblicato a gennaio 2019. Dopo un tour composto da diverse date, Federico annuncia una breve pausa dalla musica. Nel 2020 però pubblica diverse canzoni di successo, che diventano delle vere hit, tra cui Bimbi Per Strada e Bella Storia. Nel dicembre dello stesso anno il comune di Milano conferisce al rapper e a Chiara Ferragni l’Ambrogino d’oro per l’impegno nella raccolta fondi durante la Pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia.

A febbraio 2021 Federico per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo 2021, dove gareggia insieme a Francesca Michielin. Sempre nello stesso anno esce il nuovo disco Disumano, che riscuote un successo incredibile. Nell’estate del 2022 ha infranto ogni record con la canzone estiva, La dolce vita. Il brano è cantato in duetto con Tananai e Mara Sattei. È stato anche protagonista del concerto benefico Love Mi con J-Ax e tanti ospiti. A ottobre 2022 esce un nuovo progetto musicale con Salmo e chissà quante altre sorprese ci riserverà. Sempre nello stesso anno, ma a dicembre, il singolo Crisi di stato.

La malattia e il recente ricovero

Alla fine di settembre il rapper è stato ricoverato d'urgenza a causa di due ulcere che hanno provocato un'emorragia. La gravità della situazione ha richiesto ben due trasfusioni di sangue per stabilizzare il cantante. Nonostante ciò, Fedez aveva rassicurato i suoi fan con un messaggio sui social, dichiarando che "ora sta molto meglio". Queste parole hanno rincuorato i suoi sostenitori, preoccupati per una possibile recrudescenza del tumore al pancreas per cui è stato operato lo scorso marzo.

Dopo pochi giorni, c'è stato un nuovo episodio di sanguinamento che ha portato l’artista nuovamente in sala operatoria per una sutura d'urgenza. È stata necessaria un'altra trasfusione di sangue per affrontare questa difficile situazione, con Chiara Ferragni che è rimasta al suo fianco in questo momento delicato. In seguito, Fedez è stato dimesso e ora è a casa circondato dai suoi bambini e da Chiara, che non ha mai smesso di ringraziare "per tutto l'amore". Dopo alcuni dubbi sulla sua partecipazione a X-Factor, il rapper ha annunciato che avrebbe portato avanti il suo impegno di giudice del talent.

Il problema della balbuzie

In una storia pubblicata proprio oggi su Instagram per ricordare l'appuntamento a CTCF, Fedez ha dichiarato ai fan: "Se mi vedrete balbettare non preoccupatevi. Sto bene, è solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatti ogni tanto".

Già lo scorso marzo, nello stesso periodo della presunta crisi con la Ferragni, il cantante aveva raccontato di aver dovuto curare i suoi problemi mentali con diversi psicofarmaci, uno dei quali si è rivelato essere “non propria adatto a me”, con effetti collaterali importanti, fino a “tic nervosi che mi hanno impedito di parlare in maniera libera”. Quando si è areso conto degli effetti collaterali che quel farmaco gli provocava, Fedez ne ha parlato con i medici e ha smesso di prender il farmaco. L'interruzione, però, non è avvenuta riducendo un po’ alla volta il dosaggio - come bisognerebbe fare - ma in maniera repentina, provocandogli quello che lui stesso definisce “l’effetto rebound", e che sarebbe quindi alla base della sua balbuzie.