Negramaro a “Che tempo che fa”, la battuta di Giuliano: «Mi mancherai...». E Fazio risponde così

Ospiti di Che tempo che fa, i Negramaro hanno festeggiato 20 anni di carriera e per l'occasione hanno anticipati le novità sul grande tour estivo per tutta l'Italia. Nel programma di Fabio Fazio, lo storico gruppo salentino, ormai icona per tante generazioni, ha raccontato i loro esordi e i festeggiamenti che si preparano a fare.

Ma è stata toccata anche la stretta attualità. Il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha fatto una battuta che non è passata inosservata. Fazio cercava tra i fogli del copione le domande per il gruppo musicale.

Ed ecco Giuliano: «Ecco i fogli! quanto mi mancheranno questi fogli... ecco mi mancherà tutto questo» e subito Fazio: «Ma perchè ti mancherà? vieni altrove!». Il siparietto si è chiuso col cantante che ha detto: «Certo, verrò altrove..» mettendosi una mano sulla fronte.

L'addio

Non è una novità ormai che Fazio lascerà la Rai e questo è oggetto di commenti e polemiche ormai da una settimana. Dopo quasi 40 anni Fabio Fazio lascia la Rai. Passa a Warner Bros. Discovery con un accordo blindato di quattro anni che lo vedrà debuttare sul Nove già dal prossimo autunno. Con lui trasloca anche Luciana Littizzetto.

È un addio annunciato da settimane di indiscrezioni, ma insieme clamoroso, che priva la tv pubblica di uno dei suoi volti più popolari e arriva dopo la vana attesa del conduttore che il contratto, in scadenza a fine giugno, diventasse oggetto di trattativa, dopo gli attacchi ricevuti in questi anni dal centrodestra e alla vigilia dell'insediamento del nuovo vertice della tv pubblica voluto dal governo Meloni.