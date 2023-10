Che Tempo Che Fa debutta su Nove, la frecciata della Littizzetto alla Rai: «Avevo un camerino da “figlia della serva”». Anticipazioni della prima puntata

Domenica 15 ottobre su Canale Nove debutterà il "nuovo" Che tempo che fa. Manca veramente pochissimo e i conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto danno qualche anticipazione a Tv Sorrisi e Canzoni su come sarà il loro nuovo talk che non sarà più selle reti Rai. Parlano con nostalgia per i lavoratori dell'azienda di Viale Mazzini che sicuramente gli mancheranno dopo tanti anni di lavoro spalla a spalla, ma non mancano di lanciare una stoccata alla Tv di Stato.

CTCF, tutto pronto per il debutto su Nove

Parlando di camerini mentre quello di fazio è rimasto uguale (con la bandiera della Sampdoria e i disegni dei suoi figli), quello della Littizzetto ha avuto un upgrade. «In Rai avevo un camerino minuscolo, da “figlia della serva”, non ci entrava nemmeno uno spillo in più.

Le novità

Poi si addentrano sul nuovo format. Innanzitutto CTCF inizierà alle 19.30 con l’anteprima di Nino Frassica, che con il suo solito umorismo racconterà i retroscena del dietro le quinte della trasmissione. Il talk inoltre durerà 4 ore. La prima ospite sarà Ornella Vanoni. «Sarà lei a traghettare il programma dalla prima parte al Tavolo» annunciano.

Gli ospiti

Nel cast ci saranno poi Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, Michele Serra, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Spazio anche per Ubaldo Pantani, Roberto Saviano, Massimo Giannini e Roberto Burioni. In attesa dche arrivi il 15 ottobre la Littizzetto si augura «prosperità di ascolti», e Fazio ringrazia i telespettatori: «Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato»