Sanremo 2024, il regolamento per i big in gara: i due "diktat" che fanno discutere. Mahmood assente ieri da Fazio, è polemica: la battuta della Littizzetto

Amadeus ha svelato i 27 big in gara per Sanremo 2024, e salta l'ospitata (prevista per ieri) di Mahmood da Fabio Fazio. Il cantante ieri si sarebbe dovuto esibire con la sua “Cocktail d’amore” a Che tempo Che fa, ma dopo l'annuncio di Ama al Tg1 la casa discografica dell'artista ha dato forfait al programma di Fazio. A svelarne l’assenza e le ragioni è stato lo stesso conduttore durante l’intervento di Luciana Littizzetto: «- Ma non doveva esserci Mahmood? – Sì. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole. – Quindi non verrà neanche il vincitore da noi? – Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina. – Apposta? – Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il Festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava».

Sanremo 2024, i cantanti: da Fiorella Mannoia ad Angelina Mango, tutti i nomi. Amadeus: «Quest'anno super ospiti in gara»

Sanremo 2024, le regole per i big in gara

Insieme ai nomi dei 27 big in gara, che diventeranno 30 con l'aggiunta dei primi 3 Giovani, è stato svelato anche il regolamento a cui i cantanti dovranno sottostare.

E sono due i "diktat" (che si trovano a pagina 23) che fanno discutere.

«Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da Sanremo 2024 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet...».

Mahmood assente a "Che Tempo Che Fa" per le nuove regole di Sanremo: l'ironia della Littizzetto

Perché Mahmood non è andato da Fazio

Insomma i big in gara non potranno andare ospiti con esibizioni in nessun programma fino alla fine del Festival che sarà il 10 febbraio. Potranno praticamente "parlare" ma non cantare. Salvo concessioni speciali che saranno decise dall'organizzazione.

L'altra regola riguarda il vincitore o vincitrice della kermesse. Chi trionferà al Festival potrà andare ospite solamente nei programmi Rai fino a martedì 13 febbraio. Un'esclusiva che l'azienda di Viale Mazzini si concede per blindarsi nei suoi palinsesti il vincitore. Il regolamento ovviamente non specifica trasmissioni o reti in particolare, ma i malpensanti leggono in tutto questo una volontà della Rai di tagliare la concorrenza e (dicono loro) soprattutto con Fazio.