Chiara Ferragni: «Travolta da un'ondata di odio, pronta a restituire tutto. Con Fedez crisi forte ma ci sentiamo. Se è solo un momento? Vediamo...»

È Chiara Ferragni la grande protagonista di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio sul Nove. Fedez, il caso Pandoro, le critiche sui social: sono i mesi più difficili della vita dell'influencer e imprenditrice digitale che si è detta molto «agitata» per l'intervista. Che è cominciata poco dopo le 21.

Cosa ha detto

«La mia storia è una storia piccola rispetto alle tragedie nel mondo, è giusto contestualizzare quello che mi è successo», ha detto Chiara appena entrata. «Sono stati due mesi tosti, mi sono trovata in mezzo a un'ondata d'odio.

Tutti pensano che io sia preparata, ma non è vero». Poi sui social media: «Ti senti invincibile quando le cose vanno bene, quando ti criticano ti senti accerchiata».

Il caso Pandoro

«Fino alla sentenza dell'Antitrust, credevo di aver fatto tutto bene, comprese le attività benefiche. Dopo ho capito che qualche errore c'era stato», ha detto a proposito del caso Pandoro. «Non sono d'accordo sul fatto che la beneficenza vada fatta in silenzio, perché io l'ho fatto spesso per creare effetti emulativi. Lo abbiamo fatto io e Fedez anche durante il Covid».

«Se c'è stato un fraintendimento e le persone hanno capito male, le cose si potevano fare meglio. Se è stato così, c'è stato un errore. Che consiglio mi darei ora? Di non essere sempre perfetta e tutta di un pezzo, devo far vedere anche le imperfezioni. Da piccola guardavo le modelle e le star, sono arrivata a realizzare sogni che avevo da bambina eppure le insicurezze sono le stesse. È importante parlare delle fragilità che non vanno mai via». Sulla beneficenza: «Ora c'è una normativa più chiara. Dopo il caso Balocco ho fatto un video, volevo che le persone sapessero che c'era buona fede, io pensavo anche di essere truccata decentemente (ride, ndr). Ma l'idea era: "Chiedo scusa, voglio dimostrare la mia buona fede e non farò più attività del genere. E sono pronta a restituire tutto". Sarebbe stato meglio scollegare le due attività».

Poi sulla tuta grigia del video spiega: «Si vedono le occhiaie, ma mi ero truccata a modo mio. Tutti ci hanno letto chissà cosa. C'è chi mi crede e vede il mio modo di essere autentica, c'è chi non lo farà mai e io non posso farci nulla. Col senno di poi non farei questo tipo di operazione, farei attività benefiche o commerciali in maniera separata, legarle ha creato fraintendimenti».

La separazione da Fedez

Sulla separazione di Fedez: «Se è solo un momento? Vediamo...», dice Ferragni a Fazio. «Tutti pensano sia una strategia, è brutto che sia così. Ma tanti follower hanno capito al 100%, altri vedono del marcio ma è la doppia faccia dei social. Cerco di essere autentica, ma non c'è una bacchetta magica per piacere a tutti. Io e Federico abbiamo sacrificato un po' di privacy per il racconto personale, se sono così oggi lo devo a questo mio modo di essere».

Sul rapporto attuale: «Ci sentiamo, è un periodo di crisi come ne abbiamo avute in passato. Siamo adulti, non si chiudono i rapporti da un giorno all'altro. È una crisi più forte, vediamo. Le priorità per entrambi sono i figli».

Il post domenica mattina

«Grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così, vi voglio bene», aveva scritto domenica mattina suo social. Poi una riflessione: «Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò "perfetta" come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione, voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità».

Il post per i fan: «Grazie per essere venuti»

«Grazie per essere venuti ad accogliermi, ci vediamo tra un'oretta», aveva scritto alle 20 sul suo profilo Instagram postando una foto insieme ai fan fuori dagli studi del programma di Fazio.

Il programma

