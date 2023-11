Fiorello riparte con Viva Rai2. L'annuncio di Amadeus : «Mengoni condurrà la prima serata di Sanremo 2024». E Totti fa pace con Spalletti

Nuova location, stessa squadra vincente. Prima puntata scoppiettante di Viva Rai2. Il programma di Fiorello è ufficialmente ripartito con le gag di Francesco Biggio e Mauro Casciari dal nuovo studio del Foro Italico. Tanti gli ospiti che hanno voluto inaugurare il glass di largo De Bosis: da Amadeus a Francesco Totti.

Mengoni co-conduttore

Proprio lo storico amico Amadeus ha annunciato importanti novità per Sanremo 2024. «Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata, il 6 febbraio». Mengoni torna così a Sanremo a un anno dalla vittoria con “Due vite” non solo per un passaggio di consegne ma anche per condurre insieme ad Amadeus il primo dei cinque appuntamenti della kermesse. Amadeus e Mengoni sono arrivati - in ritardo - alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024, da via Asiago. «Siete la coppia dell'anno», ha commentato Fiorello.

Pace tra Totti e Spalletti

Non solo Mengoni. Anche Francesco Totti è stato ospite per la prima puntata della nuova serie di Viva Rai2! Il campione ripreso allo Stadio Olimpico ha intonato "Grazie Roma". Lo showman ha chiamato al telefono Luciano Spalletti e, sulla scia di un'intervista rilasciata da Totti pochi giorni fa, ha fissato un incontro tra i due per stemperare le tensioni e organizzare un abbraccio. «Andiamo insieme al Bambino Gesù, sarebbe bello donare questo momento a tanti bambini che conosciamo bene e con cui abbiamo condiviso molte emozioni della Roma» propone Spalletti, per dare un senso benefico a questo incontro. «Ok, va bene, ciao mister», dice Totti accettando l'invito.

Alle 5.30 si prova già per strada nella nuova location, largo De Bosis, al Foro Italico a Roma, mentre la gente inizia ad assieparsi sul lato del Lungotevere.

Fiorello sarà a Sanremo

A Sanremo 2024 «io ci sarò tutte le sere ma non salirò sul palco». Fiorello, dopo aver ospitato il primo grande annuncio di Amadeus sul prossimo festival, parla con i cronisti del suo coinvolgimento: «Io sarò fuori dall'Ariston con il mio glass che sarà un pò più piccolo di questo del Foro Italico, sarà un 'tender'. Ma sul palco ho il divieto di salire - scherza - potrei arrivare al massimo metà sala o rimanere sopra la scala». A chi gli chiede se Amadeus farà anche il Sanremo 2025, come si vocifera, Fiorello risponde: «Secondo me gli stanno tirando la giacchetta - dice facendo finta di controllare se alle spalle ci sia qualche dirigente in ascolto - adesso la Rai ha smentito, ha detto 'non è vero che ci sono trattativè ma gliel'hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice: 'Ciuri che dici?'» Infine, una battuta sul possibile coinvolgimento a Sanremo 2024 di Francesco Totti, ospite oggi di Fiorello insieme ad Amadeus e Mengoni: «Totti conduttore di una serata? Secondo me Amadeus gliel'ha detto», dice ridendo.

La battua su Augias a La7

«Su La7 ormai c'è solo cultura. Se n'è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l'ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l'ignoranza artificiale». Così Fiorello ha ironizzato, nella prima puntata di 'Viva Rai2' in onda stamattina su Rai2, sulla notizia del passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7.

L'annuncio

Ieri Amadeus e Fiorello, in versione gemelli, hanno lanciato la nuova stagione di Viva Rai2!, al via oggi alle 7 su Rai2. Fiorello ha fatto incursione nello studio di Affari Tuoi mentre l'amico conduceva il gioco dei pacchi. Dopo essersi aggirato dietro le quinte, Ciuri ha portato in scena il beauty case di Ama con il logo dell'Inter rovistando nei suoi effetti personali e prendendolo in giro in mezzo alle risate. «Domani (oggi, ndr) Amadeus verrà a Viva Rai2! e darà la prima notizia su Sanremo», ha annunciato infine Fiorello.