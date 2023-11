Sotto la pioggia per aspettare Mandrake: tripudio di fan in libreria

Giuseppe Ninno - alias Mandrake - ha letteralmente bloccato il traffico in centro a Lecce per il suo firma copie alla libreria Mondadori. e la pioggia non ha bloccato le centinaia di fan che, armati di ombrelli e impermeabili, hanno fatto la fila sotto la pioggia.

L'evento

Un evento atteso da tanti dei suoi fan che ogni giorno seguono le sue storie e i suoi racconti sui social. Sono più di tre milioni i suoi follower sulle varie piattaforme e più di un centinaio hanno sfidato la pioggia per scattare un selfie o scherzare con uno dei maestri del buon umore che sul web sta letteralmente spopolando.

L'intervista

Anche noi abbiamo scherzato con Mandrake e abbiamo provato anche a scoprire che cosa c'è nel suo futuro. E alla fine la nostra curiosità è stata ripagata: ci ha svelato qualcosa che non sapevamo su Mandrake.

Il suo nuovo libro a fumetti si intitola "Il canto della signora Maria" ed è una sorta di parodia del Cento di Natale. Leggere per credere.