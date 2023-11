Mandrake, alla Mondadori firmacopie per il nuovo fumetto: "Il canto della signora Maria"

Giuseppe Ninno, meglio noto come Mandrake, torna alla libreria Mondadori di Lecce per presentare il suo nuovo libro a fumetti, "Il canto della signora Maria". L'appuntamento è per domenica 12 novembre alle 16 alla libreria Mondadori di viale Cavallotti.

Il firmacopie a Lecce

La formula è quella consueta del firmacopie: chi acquisterà una copia del fumetto riceverà il pass che consente l'ingresso in libreria dove Mandrake firmerà la copia e sarà a disposizione, con la sua innata simpatia, anche per uno scambio di battute e per un selfie. Si consegnerà un pass per ogni copia acquistata.

La presentazione con un reel sui social

Strada chiusa in previsione del grande afflusso

In previsione del grande afflusso di fan, e per garantie la sicurezza, via Cavallotti sarà chiusa al traffico (divieto di transito e fermata) dalle 14 alle 20 di domenica, nel tratto prospicente la libreria.