Santo Stefano "d'oro" per due promessi sposi di Brindisi: 206mila euro con i pacchi di Affari Tuoi

Giovani e innamorati, con un sogno nel cassetto: sposarsi, mettere su famiglia e comprare casa. Un sogno che Stefano Cesi e Arianna De Mitri, entrambi di Brindisi, ora potranno realizzare con i 206mila euro in gettoni d'oro vinti questa sera con i "pacchi" di Affari Tuoi. L'edizione speciale della fortunata trasmissione di Rai Uno, condotta per l'occasione da Carlo Conti, nella serata di Santo Stefano era dedicata proprio ai promessi sposi. E la fortuna ha deciso di baciare proprio i due giovani brindisini: lei commessa in un negozio della città, lui addetto al controllo qualità in un'azienda di carpenteria metallica.

Una partita giocata "pacco su pacco" per più di un'ora e mezzo quella di Stefano e Arianna che, tra colpi di fortuna e strategia per superare trappole e insidie del diabolico "dottore" dall'altra parte del telefono, alla fine sono riusciti a portare a casa la cospicua vincita: 206mila euro. Gettoni d'oro che, una volta convertiti in denaro, saranno investiti dai fidanzati nell'acquisto di una casa. Lacrime di commozione e un lungo abbraccio al termine di una partita che, i due findanzati lo hanno ammesso, ha già cambiato la loro vita.

