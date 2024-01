Lotteria Italia, alla Puglia i premi della terza categoria: dodici biglietti da 20mila euro

Nord fortunato, Sud decisamente no. La Puglia si dovrà accontentare dei premi "minori" della Lotteria Italia: quelli della terza categoria per un totale di 200mila euro. Già perché nel Barese sono 5 i biglietti da 20mila euro acquistati da nuovi vincitori. Segue la Bat con altri 5 biglietti, due quelli vincenti invece nel Foggiano. A secco invece il Grande Salento.

L'estrazione finale

I pugliesi incollati davanti alla televisione a guardare "Affari Tuoi" condotto da Amadeus, biglietto in mano e battiti da cardiopalmo, sono rimasti delusi e molti a bocca asciutta (salvo che invece non avessero in tasca biglietti acquistati fuori regione, come spesso accade).

Insomma la dea bendata, che con Lotto e 10eLotto quasi ogni settimana regala denaro ai giocatori pugliesi, questa volta ha rivolto la sua attenzione verso le città del nord.

Il primo premio

E' Milano la città da podio con il biglietto vincente: primo premio da 5 milioni di euro (serie F numero 306831) venduto nel bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. E' comunque la Lombardia ad incassare il maggior numero di premi di prima categoria con la Regione incoronata regina delle vincite. Si consola il Lazio con due biglietti della seconda categoria da 100mila euro dopo 5 anni di assenza di vincite. Nell'estrazione finale di sabato 6 gennaio i cinque premi principali sono stati associati ai pacchi dei cinque vip ospiti: Stefano Accorsi (simbolo ferro di cavallo), Iva Zanicchi (Cornetto rosso), Lillo, Francesco Paolantoni (Quadrifoglio) e la foggiana Maria Chiara Giannetta (Coccinella), alla quale è stato abbinato il pacco da 2,5 milioni.

Proprio il secondo premio, da 2,5 milioni, è andato al possessore del tagliando serie M numero 382938 venduto a Campagna in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni, resta in Lombardia, con il biglietto serie I 191375 vinto ad Albuzzano, Pavia. Mentre il quarto e il quinto, da 1,5 milioni e 1 milione di euro sono stati venduti a Roncadelle in provincia di Brescia (serie C numero 410438) e a Montescudo Monte Colombo in provincia di Rimini (serie N numero 454262).

I tagliandi vincenti in Puglia

In Puglia invece arrivano in tutto 200mila euro. Fortunata l'area del Barese con i cinque biglietti da 20mila euro (terza categoria con 190 vincitori in tutto). Serie O numero 281753 venduto a Polignano a Mare; si festeggia tuttavia, nella città di Domenico Modugno, un po' sull'onda di "meglio poco che niente". Proprio come a Putignano, la città del Carnevale pugliese per eccellenza. Il biglietto vincitore è serie E numero 344888. Altri 20mila euro sono stati vinti grazie al biglietto serie B numero 195224 venduto a Triggiano, serie Q numero 325332 venduto a Giovinazzo e Serie F numero 264882 venduto a Modugno.

Cinque tagliandi vincenti anche nella provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani). Sempre la terza categoria da 20mila euro con la serie A numero 223260 vendita a Bisceglie, la serie Q numero 422641 venduto ad Andria e con biglietto serie M numero 298251 acquistato a San Ferdinando di Puglia. Infine la serie E numero 133245 venduto a Margherita di Savoia.​

Buone notizie anche per la zona della daunia: sono due i biglietti da ventimila euro venduti a Manfredonia serie D numero 057135 e l'altro serie M numero 150927 venduto a Monte Sant'Angelo, comune dell'appennino dauno.

Nessun tagliando fortunato invece per il Grande Salento che nell'estrazione finale della Lotteria Italia 2023 resta a bocca asciutta nonostante l'alta percentuale di biglietti venduti e terminati nelle ricevitorie già da tempo.