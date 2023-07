Sanità, 122 nuovi posti letto per la Asl Bari: col piano di riordino 139 disponibilità in Lungodegenza/I numeri dei reparti

Il piano di riordino ospedaliero mette a disposizione della Asl Bari 122 posti letto in più. Nel complesso, infatti, la dotazione dell'azienda sanitaria passa da 1.359 a 1.481 posti letto, con un potenziamento marcato nel reparto di Lungodegenza, che passa da 72 posti letto a 139 con un aumento di 67, e in Chirurgia Generale, che guadagna 26 posti letto (da 148 a 174) rispetto al piano del 2020.

Gli altri reparti

Rafforzate anche altre branche specialistiche. In particolare, la Radiologia interventistica che sarà dotata di sei nuovi posti letto e per la quale la Asl Bari ha avviato la procedura di ammodernamento tecnologico. Crescono anche i posti letto in Ostetricia e Ginecologia, in aumento da 130 a 138, e quelli di Cardiologia da 72 a 80, così come la dotazione riservata alle Unità coronariche (da 20 a 24 posti letto) e Urologia (da 40 a 44). Nel complesso la Regione ha confermato la strategia di rafforzamento delle Terapie intensive, con 48 posti letto totali previsti in sette ospedali.