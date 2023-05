Bari fra qualche giorno ospiterà il festival nazionale di innovazione digitale (Bmt), un segnale chiaro della vivacità del settore Ict (Information and Communication Technologies) che ha visto, negli ultimi 5 anni, insediarsi sul territorio barese 16 nuove aziende, come ha dichiarato lo stesso sindaco di Bari, Decaro. Bari è anche fra le 10 Tech cities, cioè quelle città italiane dove si concentra l’81% delle offerte di lavoro nel settore. Un lavoro di squadra fra diversi attori, Comune, Regione, centri di formazione, Its, Università, Politecnico e centri di ricerca, che hanno creato un humus favorevole all’insediamento di multinazionali dell’Information Technology. Aziende che ovviamente hanno dichiarato complessivamente migliaia di assunzioni, oltre 6mila.

Le realtà in Puglia

Atos che ha inaugurato la sede ad aprile dello scorso anno con 50 persone assunte, alla fine del 2022 ha portato l’organico a 130 e l’obiettivo è quello di giungere a 400 dipendenti entro il 2024. Per

, nota società di revisione e consulenza, presto l’avvio dei lavori negli spazi della Fiera del Levante occupati fino ad aprile del 2020 da Eataly, per il centro di eccellenza per un’area di circa 8mila metri quadrati dove saranno realizzate postazioni di lavoro per 800 persone.

A ottobre scorso Deloitte comunque aveva annunciato che entro il 2023 avrebbe assunto 1500 persone, fra diplomati e laureati, sia per candidati in possesso di una laurea stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) che per coloro che hanno conseguito un diploma. Deloitte opera in 150 Paesi e in Italia conta 11mila addetti. Ntt Data punta sulle 500 unità entro i prossimi 3 anni. Fincons attiva da oltre 40 anni sul mercato con 2400 collaboratori in vari Paesi prevede nella sua sede barese di giungere a circa 1000 occupati. EY, azienda che offre servizi professionali multidisciplinari con sedi in tutto il mondo, ha annunciato 1500 assunzioni per la sede barese. Lutech a ottobre scorso ha presentato Mile, il polo di innovazione tecnologica creato all’interno del parco scientifico tecnologico Tecnopolis. Sono state assunte subito 40 persone ed è prevista l’assunzione di 100 persone l’anno per i prossimi 5 anni. Insomma 500 persone circa fino al 2027. Data scientist, cyber security engineer, seo specialist, cloud architect, social media manager, software developer questi i profili più richiesti. Nexi Digital, società di servizi di pagamento digitale con l’apertura del nuovo hub tecnologico, centro di eccellenza data&analytics e sviluppo software, vuole creare 120 posti di lavoro, assunzioni che saranno portate a termine entro il 2025. Pirelli con l’apertura del Digital Solutions Center, centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali, ha previsto 50 assunzioni entro il 2025, neolaureati e manager specializzati in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning e smart manufacturing. Accenture ricerca per Bari figure professionali come Cyber Security Strategy & Risk Consultant, Cyber Security Professionals, Cyber Threat Intelligence Specialist. Fra l’altro Accenture e Talent Garden hanno appena lanciato un master, l’Accenture cloud bootcamp, con 50 borse di studio per formare futuri specialisti del cloud e consulenti digitali, che avranno la possibilità di essere inseriti all’interno del gruppo Accenture cloud first di Bari.

A ottobre scorso con l’apertura della sede barese la multinazionale che si occupa di consulenze strategiche per le aziende aveva annunciato 2500 assunzioni fino al 2025. Nuove aziende che si inseriscono in un tessuto già piuttosto ricco costituito da presenze che non vanno tralasciate come Exprivia, quotata in borsa, con 2400 dipendenti esperti nei diversi ambiti tecnologici e di dominio. Auriga leader nel software per la banca onnicanale, Planetek che tratta elaborazione dati satellitari, aerei e da droni e monitoraggio continuo della superficie terrestre, fondata nel 1994, e ancora Eulogic, Eusoft, Infor 2000, solo per citarne alcune.

