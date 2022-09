Bari, Deloitte punta su Talenti: apre l'Academy per formare e assumere 1000 giovani

È stata inaugurata a Bari l'Academy «Talent Acquisition Hub» realizzata da Talenti, l'Agenzia per il lavoro che supporterà Deloitte Italia nell'assunzione di mille giovani. L'iniziativa mira a formare e creare nuove professionalità nell'ambito del counselling aziendale, scoprendo talenti. Sono previste oltre 1000 persone da formare, con un occhio di riguardo per le competenze tecnologiche, digitali ed economiche.

L'obiettivo dell'azienda e l'investimento sulla Puglia

«Deloitte - viene spiegato in un comunicato - ha scelto Talent Acquisition Hub per formare e selezionare il personale del suo nuovo progetto pugliese denominato NextHub». «Il sogno di ogni imprenditore - commenta Domenico Orabona, Ceo e Founder di Talenti - è realizzare un progetto non solo di successo, ma con un impatto sociale importante: è per questo che vado così fiero di Talent Acquisition Hub, la nostra nuova Academy». «La nostra nuova Academy è una vera novità nel mondo del lavoro nel sud Italia: un progetto che guarda ai tanti talenti del nostro territorio, con la speranza di trattenerli e formarli vicino casa. La collaborazione con Deloitte premia questa visione», spiega Filiberto Antignani, direttore Marketing di Talenti.