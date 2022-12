La Asl Bari stabilizza 533 dipendenti precari: contratto a tempo indeterminato dall'1 gennaio

La Asl Bari ha stabilizzato 533 dipendenti precari. L'annuncio arriva direttamente dall'azienda sanitaria locale del capoluogo. La direzione strategica dell'Asl, a seguito del via libera della Regione Puglia, ha approvato la delibera con la quale viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, a partire dal'1 gennaio 2023, tutto il personale in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme.

Asl Bari, gli operatori sanitari stabilizzati

Per la Asl Bari si tratta di 533 operatori sanitari e non, suddivisa in 14 profili professionali diversi, tra cui 374 infermieri, 20 medici, 48 psicologi, 3 biologi, 37 fisioterapisti, 3 logopedisti, 4 ortottisti, 1 ostetrica, uno specialista di neurofisiopatologia, un tecnico di radiologia, cinque tecnici della prevenzione ambientale, 12 assistenti sanitari e 2 educatori professionali, nonchè 22 unità di personale amministrativo.