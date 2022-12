Cambio di passo in Sanitaservice con il business plan del triennio 2023-2025 che consentirà alla società in house dell’Asl Lecce un risparmio di 15 milioni di euro, 250 nuove assunzioni e il miglioramento della qualità dei servizi.

La revisione di tutti i contratti e dei costi di ogni singola commessa, portata avanti negli ultimi 4 mesi dal Nucleo operativo per il controllo analogo sulla Sanitaservice, presieduto dal direttore amministrativo Yanko Tedeschi, che ha introdotto un sistema più incisivo di controllo da parte della Asl (socio unico) nella società in house, ha consentito una capillare analisi dei costi dei contratti di servizio e per ogni anno considerato, consentirà un risparmio di 5 milioni di euro rispetto alla previsione dell’esercizio corrente. I contratti presi in esame riguardano i servizi di Portierato, ausiliarato, sanificazione e disinfezione, i Sistemi informativi, il Trasporto primario (118), il trasporto secondario, la Manutenzione delle aree verdi e il Servizio Cup.

La revisione dei contratti

La revisione dei contratti relativi alle attività di Sanitaservice e la redazione del business plan per ogni singola tipologia di attività per le annualità 2023-2024-2025 è un atto strategico di programmazione che definisce e disciplina le azioni della Società in house nel corso del prossimo triennio, nel solco della razionalizzazione della spesa, dell’efficienza amministrativa e nella tutela della qualità.

Di fatto si tratta di un’operazione di messa in sicurezza per evitare di correre rischi su incongruenze fiscali e assunzioni che hanno sfiorato in passato la società leccese. Inoltre, nell’ambito della sanificazione e della disinfezione, è stato approvato un protocollo operativo per la gestione delle attività di sanificazione e disinfezione che eleva gli standard di igiene dei Distretti e negli Ospedali. A valle dell’attività di ricognizione è stato approvato nella giornata di martedì il bilancio di previsione per l’esercizio del 2023 e il piano annuale di assunzione di personale. Sarà possibile, oltre ai risparmi, potenziare l’organico di Sanitaservice con ulteriori 250 operatori. Si tratta in particolare di 165 operatori (tra autisti e autisti soccorri) destinati all’internalizzazione del Seus 118, previsto a partire dal primo aprile 2023, e 81 pulitori per il potenziamento delle attività di igiene e sanificazione di ospedali e distretti. Gli 81 pulitori saranno destinati, in base alla ricognizione del fabbisogno di personale eseguita nelle scorse settimane, nelle strutture particolarmente sguarnite. Per le internalizzazioni del personale del 118 sono già state calendarizzate le visite preassuntive.

Rossi: «Lavoro di istruttoria puntuale»

«Abbiamo condotto un lavoro di istruttoria in modo puntuale – ha commentato il direttore generale dell’Asl Lecce, Stefano Rossi – per cui ringrazio gli uffici dell’azienda coinvolti e l’amministratore unico di Sanitaservice, Francesco Massaro per l’impulso dato all’attività della nostra società in house». Soddisfazione per l’obiettivo raggiunto condivisa anche dall’amministratore unico, Francesco Massaro. «Abbiamo assecondato e sostenuto un intervento complessivo di revisione di tutte le attività e il risultato ottenuto consentirà una riduzione dei costi e un miglioramento della qualità delle prestazioni. Gli spazi dell’offerta sanitaria si ampliano nel pieno rispetto dei requisiti di economicità, efficienza e snellimento dei costi di struttura». Il Nucleo operativo di controllo, istituito dall’attuale direzione strategica dell’Asl, in sinergia con l’assessorato alla salute della Regione Puglia, continuerà anche nel 2023 ad occuparsi delle attività di controllo analogo anche ai fini del monitoraggio periodico imposto alle aziende dalle linee guida regionali.