Soldi per truccare l'appalto del cimitero, otto arresti per corruzione ed estorsione ai parenti dei defunti. I nomi

Otto arresti per un appalto comunale truccato da sette milioni di euro relativo al cimitero San Brunone. Gli arresti sono stati messi a segno dalla squadra Mobile della Polizia di Taranto e riguardando la commessa relativa ai servizi cimiteriali. I provvedimenti restrittivi sono stati spiccati dal gip su richiesta della procura nei confronti di otto indagati per i reati di turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. I provvedimenti, firmati dal gip Giovanni Caroli su richiesta del pm Francesco Ciardo, sono stati eseguiti alle prime ore della mattinata odierna.

L'inchiesta

L’indagine, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Taranto si è sviluppata dall’aprile del 2021, a seguito di un incendio, avvenuto nei pressi dell’ingresso principale del cimitero San Brunone di Taranto, di due automezzi di proprietà di una società che all’epoca dei fatti gestiva, per conto del Comune, i servizi cimiteriali.Gli investigatori hanno ricostruito l’intricata vicenda che ha visto come protagonisti alcuni dipendenti del Comune e alcuni soggetti appartenenti ad una Società Cooperativa Sociale. Dalle indagini, sarebbe emerso l'accordo tra gli indagati per consentire alla società di aggiudicarsi illecitamente la gestione dei servizi cimiteriali con un importo della gara di appalto di circa 7 milioni di euro. In particolare, alcuni dipendenti del Comune avrebbero modificato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche per favorire irregolarmente la società in cambio di denaro. L' attività di polizia giudiziaria avrebbe fatto emergere anche l'esistenza di un’associazione per delinquere, composta da alcuni necrofori i quali avrebbero posto in essere numerosissimi episodi di estorsione aggravata, nonché di concussione a danno degli utenti dei cimiteri, utilizzando per tale scopo anche la “cattiva fama” di un noto esponente di un gruppo criminale tarantino, deceduto dopo la conclusione delle indagini.

I provvedimenti

Il gruppo dei necrofori avrebbe ottenuto dai familiari delle persone decedute, direttamente o attraverso l’intermediazione di agenzie funebri o di dipendenti cimiteriali, somme che variavano dai 100 ai 250 euro per ogni singola procedura di tumulazione o estumulazione.

Alla luce di quanto emerso la procura ha chiesto e ottenuto i provvedimenti restrittivi. Una persona è finita in carcere, sette ai domicilari. Inoltre il gip ha disposto il divieto di esercitare, per 12 mesi, anche per interposta persona, imprese o uffici direttivi della società cooperativa sociale per un altro soggetto ed, infine, la sospensione per 12 mesi dell’esercizio di ogni facoltà inerente il pubblico ufficio di dirigente di ente pubblico per un dipendente comunale. In particolare in carcere è finito Giuseppe Cristello, tarantino di 55 anni. Ai domiciliari Tiziano Scialpi, di 54 anni, Francesco Alfeo, tarantino di 79 anni, Vito Giannini, di 72 anni, Giuseppe Ligorio, di 58 anni, Cataldo Forte, di 60 anni, Valter Pernisco, di 52 anni, e Antonio Sansone, di 55 anni. Sospesa per 12 mesi dal suo incarico la dirigente Barbara Galeone, di 51 anni. Tra gli indagati coinvolti nell'inchiesta figurano anche il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, per il quale il gip ha respinto la richiesta di misura cautelare richiesta dal pm.