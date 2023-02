A marzo partiranno i lavori di riqualificazione del nuovo lungomare di Bari Vecchia, dal museo di Santa Scolastica al molo di San Nicola, passando per il molo di Sant’Antonio. Ieri il Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto da 16 milioni di euro alla ditta Rossi Restauri di Turi, con il ribasso del 25,5 per cento, facendo quindi “scendere” il costo dei lavori a 13 milioni e mezzo. Il progetto ridisegnerà tutto il waterfront, «così – ha spiegato il sindaco Antonio Decaro - da permettere ai cittadini di vivere di più e meglio questo pezzo di città e alle attività commerciali e turistiche di trovare una nuova collocazione, offrendo un’altra prospettiva a Bari in uno dei suoi punti più belli».

Il progetto



Nel dettaglio il progetto prevede la riqualificazione funzionale delle attività presenti sul molo San Nicola, con particolare riferimento al mercato del pescato fresco, per il quale si procederà con un adeguamento architettonico, per garantire maggiore ordine e pulizia. Cambierà l’assetto attuale della strada, al fine di ridurre il traffico di percorrenza della litoranea e di attivare la “Linea del Mare” (mezzo pubblico che connetterà Pane e Pomodoro con le Piscine comunali): il marciapiede lato terra sarà ampliato, sarà creata una corsia preferenziale per i bus, la carreggiata resta a doppio senso, con parcheggi a raso in linea con la Muraglia. Prevista anche una pista ciclabile.

Il cantiere partirà presumibilmente dal molo di Sant’Antonio che è stato di recente sgomberato da tutte le attività presenti, proprio per permettere l’avvio dei lavori. Il molo sarà ridisegnato, a partire dall’edificio esistente, con l’inserimento, al suo interno, di una serie di funzioni legate al turismo, alla ricettività e al tempo libero.

La nuova "promenade"

Proprio all’altezza del molo di Sant’Antonio si svilupperà questa nuova “promenade”, una passeggiata lungo la linea di costa realizzata con un sistema di rampe e terrazze e di piattaforme fisse multifunzionali, dei pontili modulari con struttura portante in acciaio, la cui superficie pavimentale condurrà al nuovo museo del mare. Sui pontili sono inoltre previste “isole” funzionali: si tratta di vasche realizzate con la stessa tecnologia dei pontili che saranno attrezzate per funzioni diverse. Il progetto ha subito un considerevole aumento nel prezzo, passando da 16 milioni a 21 milioni e mezzo. Per evitare di perdere i finanziamenti il Comune ha deciso di dividere in due gli interventi, facendo partire prima la gara da 16 milioni di euro e successivamente incorporando il progetto dei “lavori complementari” comprendenti anche le opere in mare (come ad esempio i frangiflutti) da 5, 5 milioni di euro. I due lavori comunque andranno cantierizzati al massimo a distanza di qualche mese, in modo da non compromettere le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intera opera. Le risorse necessarie a finanziare questi interventi complementari saranno verosimilmente individuate dai ribassi d’asta o, per la parte residuale, con altre fonti finanziarie. Nella giornata di oggi il Comune incontrerà la ditta per definire l’inizio dei lavori e il cronoprogramma, considerando anche la presenza di alcune manifestazioni sportive e la festa di San Nicola di maggio. Probabilmente si procederà a step, con eventuali interruzioni in concomitanza della sagra. L’obiettivo dell’amministrazione è comunque di partire il prima possibile.