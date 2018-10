Travolto da un furgone, muore ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento in ospedale il ciclista investito questa mattina proprio all'ingresso di San Giorgio Jonico. A perdere la vita un 80enne pensionato residente nella cittadina jonica. Troppo gravi le ferite riportate nel drammatico incidente.La vittima è stata trasportata con codice rosso in ospedale subito dopo essere stato investito da un furgone. Pare che l'impatto sia avvenuto durante un sorpasso. Il ciclista, come si è detto, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Purtroppo le condizioni dell'anziano sono precipitate. Al punto che il malcapitato è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio del capoluogo. Sul drammatico incidente sono in corso i rilievi dei carabinieri di San Giorgio e della compagnia di Martina Franca.