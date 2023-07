Rogo di auto in centro, danneggiate due vetture

Due macchine sono rimaste danneggiate nella notte dalle fiamme divampate in piazza Garibaldi, nel pieno centro di Taranto. L'allarme è scattato intorno alle 3,30. A chiedere l'intervento di Vigili del Fuoco sono stati alcuni passanti che hanno visto l'incendio che ha avvolto prima una mercedes classe A e poi si è allargato ad una Toyota Yaris parcheggiata vicino. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri che hanno domato il rogo.

L'allarme

Sono stati alcuni passanti e alcuni residenti del Borgo ad accorgersi dell'incendio che è divampato in piena notte nel parcheggio della piazza a pochi passi dal ponte girevole.

Le fiamme, stando a quanto si è appreso, hanno prima divorato la mercedes parcheggiata nella piazza e poi si sono allargate anche alla Yaris.

L'intervento

Dopo la richiesta di intervento giunta alla centrale del comando provinciale dei vigili del Fuoco di via Scoglio del Tonno sul posto sono intervenuti i pompieri che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Il rogo ha praticamente distrutto la Mercedes classe A e ha danneggiato la Yaris. I vigili del Fuoco hanno avviato subito gli accertamenti per comprendere la natura delle fiamme. L'ipotesi privilegiata è quella di una causa accidentale.