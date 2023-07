​Auto in fiamme a Massafra: i Vigili del Fuoco domano l'incendio

Ancora un'auto in fiamme a Massafra. Questa volta in via per Crispiano, nello spiazzo delle palazzine della zona 167, nei pressi della scuola Niccolò Andria. Intorno alle 16,00 un mezzo furgonato, per cause tutte da verificare, è andato in combustione.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal capitano Quintino Russo. Agli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Mirko Tagliente, il compito di gestire la viabilità.