Punta pistola e coltello contro la rivale in amore, arrestata dai carabinieri

Ha assalito quella che ritiene una rivale in amore. Le ha tirato i capellli e l'ha minacciata con una pistola, poi risultata una scacciacani. Non contenta ha puntato alla gola della vittima un coltello. Arma che ha abbandonato solo alla vista dei carabinieri. La furiosa scenata di gelosia è avvenuta l'altro pomeriggio in una cittadina in provincia di Taranto. La vittima è una donna straniera di quarant'anni che è stata assalita da una tarantina di 48 anni. Quest'ultima è stata arrestata e collocata ai domiciliari.

L'aggressione

L'allarme è stato lanciato da un passante che ieri pomeriggio ha assistito alla violenta lite. La 48enne tarantina avrebbe trascinato per i capelli la vittima in strada, puntandole una pistola contro il petto, poi rivelatasi una “scacciacani”. E' seguita una concitata colluttazione che ha consentito alla donna straniera di strappare l’arma dalle mani della furiosa quarantottenne. A quel punto la tarantina ha tirato fuori un coltellino “a scatto”, puntandolo alla gola della rivale. Coltello che ha lasciato cadere solo alla vista dei carabinieri intervenuti nel pieno della lite.

Il caso

I carabinieri hanno accertato che l’aggressione rappresenterebbe solo l’ultimo episodio di una serie di minacce, offese e pedinamenti che la donna straniera sarebbe stata costretta a subire negli ultimi anni dall’altra donna, per motivi di gelosia. Pomo della discordia sarebbe l'ex marito della tarantina, legato alla vittima solo da amicizia. Un rapporto che ha scatenato la rabbia della ex moglie che ora è ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori.