Sparatoria in pieno giorno, paura in centro

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi questa mattina in pieno centro a Taranto. L'allarme poco dopo le 11 in via Principe Amedeo, all'altezza dell'ex mercato coperto. All'improvviso si sono uditi i colpi di arma da fuoco che hanno seminato il panico tra i tanti passanti che in quel momento erano sul luogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, della squadra Mobile e gli esperti della Scientifica. Sono stati repertati tre bossoli, mentre la Polizia ha già individuato il responsabile del gesto ancora tutto da interpretare.

La sparatoria

I colpi di arma da fuoco sono risuonati in pieno centro in una delle zone più trafficate del centro della città. Paura tra i passanti che agli agenti hanno raccontato di aver udito numerosi colpi. Gli agenti hanno accertato che i colpi sono stati esplosi con una pistola caricata a salve e hanno individuato l'autore che avrebbe sparato da un balcone.