Aggressione in centro e spari: un arresto

Aggressione in pieno giorno e spari in città: un arresto. Gli agenti della squadra mobile di Brindisi hanno arrestato, su richiesta del gip del Tribunale di Brindisi, un 49enne del posto (D.M.M., le sue iniziali), già noto alle forze dell'ordine. Sarebbe lui uno dei responsabili dell'aggressione con tanto di spari in pieno centro avvenuta il 24 agosto scorso.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, in quattro lo scorso 24 agosto avrebbero aggredito brutalmente un giovane in sosta lungo viale Commenda a Brindisi seduto al lato guida della sua auto. Nell'aggressione sarebbero stati esplisi dei colpi di pistola in aria. Dopo l'aggressione i quattro avrebbero fatto irruzione all'interno di un negozio minacciando utenti e dipendenti di non allertare le forze dell'ordine.

Il giovane è rimasto ferito al volto ed è ricorso alle cure del 118.

Il 49enne è ritenuto responsabile dei reati di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, minaccia aggravata mediante l’uso di arma da sparo e lesioni personali aggravate per futili motivi.