Picchiato selvaggiamente da 4 persone, parte anche un colpo di pistola: ferito un 34enne

Misteriosa aggressione con spari nel pomeriggio lungo viale Commenda a Brindisi. Un giovane di 34 anni sarebbe stato ferito e ricoverato all'ospedale Perrino, dopo essere stato soccorso dagli operatori del Servizio 118 accorsi in zona su segnalazione di alcuni passanti e residenti della zona.

In quattro, stando alle prime tesimonianze, lo avrebbero picchiato. Alcuni avrebbero udito anche un colpo di pistola.

I rilievi

Gli agenti della squadra mobile e della Scientifica giunti sul posto per i rilievi sono alla ricerca del bossolo.

Indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto e per individuare gli autori dell'aggressione, verificata, peraltro, a poche ore dall'episodio di violenza che ha visto vittime, sempre in centro, due cugini 17enni, brutalmente picchiati nella serata di ieri, poco prima delle 21.30 nei pressi della fermata degli autobus in via Appia, a pochi metri dal parco Cesare Braico.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due minorenni erano in attesa del bus per rientrare a casa, quando all'improvviso sarebbero stati aggrediti selvaggiamente e senza un apparente motivo. Anche in qeul caso ad agire quattro ragazzi. Almeno due di questi avrebbero picchiato con calci e pugni i due adolescenti, per poi far perdere le tracce. Al vaglio degli investigatori anche l'ipotesi di un collegamento tra i due episodi.