Commando armato tenta la rapina al portavalori: assalto sventato dalla polizia

Un mezzo blindato diretto alla filiale dell' Unicredit di via Buozzi a Bari, ha subito un tentativo di rapina nella tarda mattina di oggi. A sventare il colpo è stato l'intervento dei poliziotti della squadra mobile di Bari.

Un commando di quattro persone armate

Secondo quanto si apprende, in quattro - forse armati - avrebbero bloccato il portavalori senza però riuscire a portare via il bottino a causa dell'immediato intervento dei poliziotti. Non sono stati sparati colpi di arma da fuoco né si registrano feriti. Sono in corso accertamenti e rilievi da parte degli agenti