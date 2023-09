Tragedia in campo al circolo tennis: morto noto avvocato

Un malore, durante una partita a tennis amatoriale: noto avvocato muore dopo il trasporto in ospedale. Non c’è stato nulla da fare, nonostante i rapidi soccorsi, per salvare la vita all’avvocato Cosimo Ruppi, 60 anni, colto da un arresto cardiaco stamattina al circolo tennis Mario Stasi di Lecce, circolo di cui era socio.

Il malessere mentre era in campo

Secondo quanto ricostruito, il professionista avrebbe lamentato un malessere mentre era in campo. Sul posto l’immediato intervento di un’ambulanza de 118. Il personale sanitario gli ha praticato le prime cure sul posto, per poi trasportarlo al Vito Fazzi di Lecce, nel disperato tentativo di salvargli la vita, ospedale dove è giunto in codice rosso. I medici hanno dovuto constatarne il decesso. Grande dolore al Ct Lecce, dove l’avvocato era solito dedicarsi alla sua passione sportiva.