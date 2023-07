Incendio divora una macchina, paura e nube di fumo nero in centro

Momenti di paura e preoccupazione per l'incendio improvviso di una macchina a Mottola in provincia di Taranto. Nel pomeriggio in via Salvo D’Acquisto, proprio nel centro della cittadina jonica, ha preso fuoco un’auto Audi Q3. La vettura era parcheggiata lungo la strada che costeggia la parte posteriore del Municipio. Per cause tutte da verificare è divampato un violento rogo che ha sviluppato fiamme alte e una densa nube di fumo nero.

Il rogo

L'incendio si è sviluppato intorno alle 17,30 divorando in pochi secondi la carrozzeria della macchina.

Sono stati i passanti a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco e le pattuglie dei carabinieri della stazione di Mottola e della compagnia di Massafra.

L'intervento

I Vigili del Fuoco hanno subito provveduto a domare le fiamme dopo aver messo in sicurezza la zona del centro impedendo l'accesso alle strade vicine. Il rogo è stato spento ma l'auto è andata completamente distrutta. I pompieri hanno subito avviato gli approfondimenti del caso e l'origine dolosa è stata eslusa. A provocare l'incendio probabilmente un corto circuito.