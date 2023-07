Spiaggia e diritti dei bagnanti: cibo, fumo, cani, ecco regole, divieti e sanzioni/Cosa c'è da sapere

Quante volte è capito di storcere il naso davanti a gruppi di ragazzetti che giocano a pallone in spiaggia? Alzi la mano chi non ha urlato «non sollevate sabbia per favore!». Beh sappiate che lo possono fare. E già, salvo divieti precisi da parte della Capitaneria di Porto l'unica regola che vige è quella del buon senso: non disturbare gli altri. Lo stesso "buon senso" a cui far riferimento per portare il cibo da casa sotto l'ombrellone: non esiste alcun divieto. Ma quali sono i divieti e i diritti degli utenti che scelgono le vacanze al mare? Che la spiaggia sia libera o privata con tanto di lido, è necessario conoscere le regole. A far chiarezza su regole, divieti e sanzioni ci ha pensato l'Unione Nazionale consumatori che ha messo insieme una serie di norme da tenere bene a mente da chi frequenta stabilimenti balneari e spiagge libere in Italia.

