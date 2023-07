Furgone del panificio in fiamme: danneggiate tre auto parcheggiate nelle vicinanze. Si è rischiato il peggio questa notte a Peschici dove le fiamme, partite dal furgone utilizzato da un panificio, ha provocato un incendio che ha coinvolto altri tre veicoli parcheggiati sulla strada.

Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che intorno alle 4.30 sono intervenuti a Peschici, località del Gargano. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri che hanno ascoltato il titolare del panificio e che ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite dalle forze dell'ordine, e che potrebbero essere utili per chiarire la dinamica dell'accaduto.