Incendio nella notte ad Aradeo: un furgone distrutto dalle fiamme. Indagini in corso

Incendio nella notte ad Aradeo: un furgone distrutto dalle fiamme.

Lo spegnimento

Attorno alle 4 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, è intervenuta nel Comune di Aradeo, in via Colombo, per un incendio di un urgone, un Doblò. I fumi, provocati dalla combustione dell’incendio, hanno interessato il prospetto di un’abitazione posta nelle immediate vicinanze. Il furgone è andato completamente distrutto. sono in corso le indagini per comprendere la natura dell'incendio.