Incendio a un'auto durante il viaggio, il conducente accosta e si salva: paura sulla Statale

Un'auto si è incendiata questa mattina per cause accidentali sulla statale 379 sulla corsia per Brindisi subito dopo l’uscita Torre Canne sud.

Si tratta di una Bmw serie 2, il conducente accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore ha subito accostato e si è messo in sicurezza.

I soccorsi

L’auto in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostuni e la Polizia stradale di Brindisi. Una lunga coda si è creata fino a quando l’incendio non è stato domato e la strada non è stata messa in sicurezza.